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«Рискуя собственной жизнью», боролись с огнем спасатели – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:49   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Рискуя собственной жизнью», боролись с огнем спасатели – подробности от ГСЧС

В утренней сводке за 6 июня в облуправлении ГСЧС в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.

Всего за сутки у спасателей было 39 выездов. В Харьковской области начались 23 пожара, четыре из них – из-за российских ударов. Возгорания были в Изюмском и Купянском районах.

«В результате сбросов с российских FPV-дронов по г. Купянск возникли пожары в частном секторе, пострадала 74-летняя женщина. Горели частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки. С огнем, рискуя собственной жизнью из-за постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов, боролись 13 спасателей ГСЧС на 4 единицах техники», – уточнили пожарные.

Также семь пожаров потушили в природных экосистемах Харьковщины. Кроме того, пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 109 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 07:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 6 июня в облуправлении ГСЧС в Харьковской области рассказали, как прошли сутки на Харьковщине.".