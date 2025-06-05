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Саперы нашли боевую часть российского БпЛА в Харькове (фото)

Происшествия 18:49   05.06.2025
Оксана Якушко
Саперы нашли боевую часть российского БпЛА в Харькове (фото)

Боевая часть вражеского БпЛА, которую нашли спасатели, не разорвалась, сообщает ГСЧС Украины. 

«Недавно саперы провели тщательный осмотр остатков БпЛА, после чего его боевую часть обезвредили в соответствующем месте», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 18:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевая часть вражеского БпЛА, которую нашли спасатели, не разорвалась, сообщает ГСЧС Украины. ".