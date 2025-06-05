Саперы нашли боевую часть российского БпЛА в Харькове (фото)
Боевая часть вражеского БпЛА, которую нашли спасатели, не разорвалась, сообщает ГСЧС Украины.
«Недавно саперы провели тщательный осмотр остатков БпЛА, после чего его боевую часть обезвредили в соответствующем месте», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС Украины, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевая часть вражеского БпЛА, которую нашли спасатели, не разорвалась, сообщает ГСЧС Украины. ".