Саперы нашли боевую часть российского БпЛА в Харькове (фото)

Боевая часть вражеского БпЛА, которую нашли спасатели, не разорвалась, сообщает ГСЧС Украины.

«Недавно саперы провели тщательный осмотр остатков БпЛА, после чего его боевую часть обезвредили в соответствующем месте», — говорится в сообщении.