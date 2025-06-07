«Харьков за год» — ISW проанализировал реалистичность планов РФ с карты Палисы

Институт изучения войны (ISW) сделал подробный разбор планов российских оккупантов, о которых заявил в Вашингтоне заместитель главы Офиса президента Украины полковник Павел Палиса.

Карту, нарисованную на основании заявлений Палисы, процитированных изданием Politico, 6 июня «протащили» по всем Telegram-каналам страны. Там обозначены цели россиян. Среди прочего — захватить всю левобережную Украину (включая Харьков) и юг страны (включая Одессу) до конца 2026 года. В комментариях к постам с этой картой вновь возникла волна панических настроений. Однако профессионалы из ISW выразили обоснованные сомнения, что у ВС РФ есть шансы воплотить в жизнь эти мечты.

«Российские военные, вероятно, не смогут достичь своих предполагаемых целей на 2026 год, учитывая значительные потери в живой силе и технике, которые российские силы понесли за последние три года войны, и неспособность российских сил достичь оперативного маневра на поле боя. Теория победы Путина зависит от поддержки Украины западным альянсом, отказа от Украины как необходимого условия для достижения такого масштаба наступления. Российские силы до сих пор не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя в Украине и провести быстрый механизированный маневр, необходимый для осуществления оперативно значимого прорыва украинских оборонительных линий, и не делали этого с 2022 года. Западные источники подсчитали, что Россия понесла почти миллион потерь и потеряла более 10 000 танков и бронетехники за последние три года войны. Российские силы также будут проводить сложные наступательные операции перед лицом заминированных серых зон, украинских оборонительных линий, украинских беспилотников и густонаселенных украинских городов вдоль линии фронта протяженностью в тысячу километров. Любой оперативный план, который потребовал бы от российского командования распространить свои ограниченные наступательные возможности по всей линии фронта для значительного продвижения от Одесской до Черниговской областей, скорее всего, усугубит проблемы нехватки российской боевой мощи и подорвет способность российских военных достигать своих целей», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Аналитики также напомнили, что для достижения всего нарисованного на карте россиянам пришлось бы захватить за полтора года (до конца 2026-го) восемь областных центров: Запорожье, Одессу, Николаев, Днепр, Харьков, Сумы, Чернигов и Полтаву (с предполагаемым довоенным населением более 5,6 млн человек). И это при том, что за 3,5 года, прошедшие с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупантам удалось захватить только один областной центр — Херсон, да и тот наскоком в первые дни вторжения, да и тот россияне в итоге потеряли уже через восемь месяцев.

Аналитики подчеркивают: единственное, что может помочь Москве в реализации чего-то подобного — полный отказ всего Запада от помощи Украине.

«Российские войска смогут достичь этих заявленных оперативных целей только в том случае, если ситуация вдоль линии фронта резко изменится в ближайшем будущем, например, если Россия внезапно восстановит оперативный маневр, или украинские оборонительные линии внезапно рухнут… Единственная реальная надежда России на победу в войне в Украине — убедить Запад отказаться от Украины, и поэтому Путин стремится предотвратить будущие поставки западной военной помощи Украине. ISW продолжает оценивать, что западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищать себя от российской агрессии и имеет решающее значение для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине и долгосрочной безопасности в Европе. Россия вряд ли захватит половину Украины, если международная коалиция продолжит поддерживать Украину», — убеждены в Институте изучения войны.