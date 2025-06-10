Подвыпившая молодая харьковчанка ударила патрульного стаканом по голове

8 июня правоохранителей вызывали на улицу 92-й Бригады. Там в одной из квартир вели себя громко молодые люди.

Ночью в полицию обратилась соседка, которой они мешали отдыхать. На место прибыли патрульные и обнаружили в квартире 19-летнюю девушку и ее 23-летнего парня. Они были нетрезвы и вызывающе вели себя, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Внезапно девушка ударила одного из полицейских стаканом по голове. Пострадавшего доставили в медучреждение.

В тот же день девушку задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. 10 июня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.