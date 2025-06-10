Подвыпившая молодая харьковчанка ударила патрульного стаканом по голове
Фото: Патрульная полиция Харьковской области
8 июня правоохранителей вызывали на улицу 92-й Бригады. Там в одной из квартир вели себя громко молодые люди.
Ночью в полицию обратилась соседка, которой они мешали отдыхать. На место прибыли патрульные и обнаружили в квартире 19-летнюю девушку и ее 23-летнего парня. Они были нетрезвы и вызывающе вели себя, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Внезапно девушка ударила одного из полицейских стаканом по голове. Пострадавшего доставили в медучреждение.
В тот же день девушку задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. 10 июня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Читайте также: Ударил друга 73 раза – харьковчанин получил 11 лет тюрьмы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подвыпившая молодая харьковчанка ударила патрульного стаканом по голове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июня правоохранителей вызывали на улицу 92-й Бригады. Там в одной из квартир вели себя громко молодые люди".