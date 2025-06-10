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Ударил друга 73 раза – харьковчанин получил 11 лет тюрьмы

Происшествия 11:50   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ударил друга 73 раза – харьковчанин получил 11 лет тюрьмы

О том, что 49-летнего мужчину признали виновным в убийстве друга, передают в Харьковской областной прокуратуре.

Убийство, по данным правоохранителей, произошло 4 декабря 2017 года на проспекте Байрона (бывшее название – Героев Сталинграда). В тот день, уточнили в прокуратуре, злоумышленник и погибший устроили пьяные посиделки.

«Между ними возник конфликт, и в ходе ссоры гость стал избивать хозяина дома. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 73 ударов, от чего тот скончался на месте. Осознав это, убийца покинул место преступления», – пишут правоохранители.

Друзья знали друг друга около 20 лет, отметили в прокуратуре. Уже на следующий день злоумышленника нашли и отправили в СИЗО, где он и дожидался суда.

«Во время судебного разбирательства мужчина отметил, что признает вину, но только потому, что не может доказать обратное. Он подчеркнул, что в момент убийства находился в гостях у другого знакомого, но так и не смог объяснить, где и у кого», – сообщили в прокуратуре.

В итоге, по решению суда, мужчина отправился за решетку на 11 лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 49-летнего мужчину признали виновным в убийстве друга, передают в Харьковской областной прокуратуре.".