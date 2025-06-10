Ущерб оценивают в 15 млн грн: кого подозревают в махинациях с оценкой земли
О том, что двое людей получили подозрение за махинации с оценкой земли на Харьковщине, сообщили в облпрокуратуре.
Фигуранты дела – специалист, занимающийся отчетами по экспертной денежной оценке земельных участков и директор ООО, которая, вероятно, намеренно «не заметила» неточности в работе оценщика.
«Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов подозреваемый, имея соответствующую квалификацию, готовил отчеты по экспертной денежной оценке двух земельных участков рекреационного назначения, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Мартовского сельского совета Печенежского района (ныне — территория Чугуевского района)», – пишут в прокуратуре.
Оценку земли проводили для ее дальнейшей продажи частным предпринимателям. В прокуратуре утверждают, что подозреваемый значительно занизил рыночную стоимость земли. В первом случае – на 13 миллионов гривен, во втором – почти на два миллиона.
«В дальнейшем директор ООО, которая является субъектом оценочной деятельности, неподобающе выполнила свои обязанности при рецензировании этих отчетов. Она «не увидела», что в этих отчетах – существенные недостатки и не соответствовали требованиям действующего законодательства. Несмотря на это, она предоставила положительную рецензию, которая позволила дальнейшее утверждение заниженных оценочных показателей и реализацию земельных участков по цене, значительно ниже рыночной», – уточнили правоохранители.
Вследствие таких махинаций в бюджет не поступило более 15 миллионов гривен, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мошенники, Харьков, Харьковщинапрокуратура;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что двое людей получили подозрение за махинации с оценкой земли на Харьковщине, сообщили в облпрокуратуре. ".