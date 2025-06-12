Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение

В течение ближайшего часа в Харькове и области ожидаются гроза и шквалы — до 15-20 м/с.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 13 июня — днем ожидаются сильные порывы ветра.