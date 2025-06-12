Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
В течение ближайшего часа в Харькове и области ожидаются гроза и шквалы — до 15-20 м/с.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 13 июня — днем ожидаются сильные порывы ветра.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение ближайшего часа в Харькове и области ожидаются гроза и шквалы — до 15-20 м/с.".