Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 13 июня, на Харьковщине — облачно с прояснениями. Ночью в Харькове без осадков, по области местами небольшой дождь. Днем дождь пройдет по всему региону.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 16 до 18, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 15 до 20.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 13 июня, на Харьковщине — облачно с прояснениями. Ночью в Харькове без осадков, по области местами небольшой дождь. Днем дождь пройдет по всему региону.".