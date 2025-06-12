Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы

В пятницу, 13 июня, на Харьковщине — облачно с прояснениями. Ночью в Харькове без осадков, по области местами небольшой дождь. Днем дождь пройдет по всему региону.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 16 до 18, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 15 до 20.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.