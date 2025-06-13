Опасная погода надвигается на Харьков и область: что прогнозируют синоптики
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 13 июня.
«В ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются: по городу и области гроза, шквал 15 – 20 м/с», – пишут синоптики.
Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: дожди, периодические и временами с грозами, пройдут и в выходные.
«Но вот эта холодина только сегодня. Уже завтра, 14 июня, температура воздуха будет составлять в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины, +19+24 градуса, а в воскресенье +21+26 градусов. А не вот сегодняшнее бог знает что, +12+16 градусов. Ветер выходными останется в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно», — отметила Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, погода, синоптики, шквал;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 13 июня.".