Опасная погода надвигается на Харьков и область: что прогнозируют синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 13 июня.

«В ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются: по городу и области гроза, шквал 15 – 20 м/с», – пишут синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: дожди, периодические и временами с грозами, пройдут и в выходные.

«Но вот эта холодина только сегодня. Уже завтра, 14 июня, температура воздуха будет составлять в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины, +19+24 градуса, а в воскресенье +21+26 градусов. А не вот сегодняшнее бог знает что, +12+16 градусов. Ветер выходными останется в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно», — отметила Диденко.