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Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад

Происшествия 08:55   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в с. Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина», – написал Синегубов.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждён частный дом и склад завода,  в Изюмском – электросети, а в Богодуховском – 31 дом и авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".