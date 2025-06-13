Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад

О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в с. Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина», – написал Синегубов.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждён частный дом и склад завода, в Изюмском – электросети, а в Богодуховском – 31 дом и авто.