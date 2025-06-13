Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в с. Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина», – написал Синегубов.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждён частный дом и склад завода, в Изюмском – электросети, а в Богодуховском – 31 дом и авто.
Читайте также: Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".