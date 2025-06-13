Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине
О том, где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали две атаки россиян около Волчанска.
На Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов. Бои шли в районе Песчаного и Новоплатоновки.
«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Потери оккупантов на сегодняшний день таковы:
Читайте также: ISW: россияне атаковали на северо-востоке от Харькова, чем закончились штурмы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 08:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе ВСУ.".