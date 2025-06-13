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Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине

Украина 08:18   13.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине

О том, где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали две атаки россиян около Волчанска.

На Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов. Бои шли в районе Песчаного и Новоплатоновки.

«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе ВСУ.".