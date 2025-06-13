ISW: россияне атаковали на северо-востоке от Харькова, чем закончились штурмы

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), бои шли на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.

На севере Хрьковщины враг наступал около Охримовки, однако продвинуться так и не смог. Тем временем на Купянском – украинские военные отбивали атаки оккупантов около Кутьковки, Степовой Новоселовки и Песчаного.

«Спикер украинской бригады, действующей в Харьковской области, сообщил, что российские войска до сих пор не могут построить речные переправы или понтонные мосты через реку Оскол, что мешает российским войскам перебрасывать тяжелую технику на западный (правый) берег реки и использовать ее для наступательных операций», – отметили аналитики.

Изменение линии фронта на Боровском направлении также не зафиксировали.

«11 и 12 июня российские войска атаковали севернее Боровой в направлении Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и Надежды, а также в направлении Ольговки, Степного и Андреевки», – добавили в ISW.