ISW: россияне атаковали на северо-востоке от Харькова, чем закончились штурмы
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), бои шли на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.
На севере Хрьковщины враг наступал около Охримовки, однако продвинуться так и не смог. Тем временем на Купянском – украинские военные отбивали атаки оккупантов около Кутьковки, Степовой Новоселовки и Песчаного.
«Спикер украинской бригады, действующей в Харьковской области, сообщил, что российские войска до сих пор не могут построить речные переправы или понтонные мосты через реку Оскол, что мешает российским войскам перебрасывать тяжелую технику на западный (правый) берег реки и использовать ее для наступательных операций», – отметили аналитики.
Изменение линии фронта на Боровском направлении также не зафиксировали.
«11 и 12 июня российские войска атаковали севернее Боровой в направлении Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой вблизи Загрызово; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и Надежды, а также в направлении Ольговки, Степного и Андреевки», – добавили в ISW.
Читайте также: DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: россияне атаковали на северо-востоке от Харькова, чем закончились штурмы»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 07:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), бои шли на Харьковском, Купянском и Боровском направлении.".