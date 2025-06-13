«Шахеды» по ночам разрушают остатки бизнеса в Харькове — Синегубов (видео)
«Шахеды» по ночам разрушают гражданские предприятия в Харькове — «остатки того бизнеса, который остается в городе и продолжает работать», констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
Так же подвергается ударам транспортная инфраструктура, в частности троллейбусные депо.
«То есть враг применяет тактику террора. Он не может, наверное, смириться с тем, что Харьков даже в таких тяжелых условиях продолжает жить, люди продолжают работать. Что касается «Шахедов», он изменил тактику. «Шахеды» летят на максимальной высоте, это почти 4 тысячи метров. И уже перед самым ударом, перед самой целью, начинают снижаться. Несколько дней назад ночью 15 «Шахедов» нанесли удар за рекордные несколько минут», — напомнил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что по Харькову россияне наносят удары почти ежесуточно — днем или ночью.
«И все тревоги воздушные — абсолютно реальные. Они сопровождаются и пусками управляемых авиабомб. В выходные был удар по гражданской инфраструктуре, где должны были бы находиться дети. К счастью, их там не было, однако все равно были жертвы среди мирного гражданского населения. Недавно завершили поисковые работы по разбору завалов гражданского предприятия. Достали шесть тел наших гражданских людей», — добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шахеды» по ночам разрушают гражданские предприятия в Харькове — «остатки того бизнеса, который остается в городе и продолжает работать», констатировал Олег Синегубов.".