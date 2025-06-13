В СИЗО отправили харьковчанина, которого на днях задерживал «КОРД»
39-летнего неоднократно судимого харьковчанина, который 10 июня удерживал и бил в квартире в Индустриальном районе двух женщин, взяли под стражу без права внесения залога.
А до этого мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы), информируют в областной прокуратуре.
По данным следствия, около 16:35 10 июня подвыпивший харьковчанин через окно первого этажа влез в квартиру на улице Франтишека Крала, где находились две женщины. Одна из них нравилась фигуранту.
«Попав внутрь, злоумышленник закрыл окно и, найдя ключи, запер входную дверь, полностью заблокировав потерпевшим возможность выйти из помещения. Он отрезал часть волос своей знакомой, после чего начал бить обеих женщин руками и ногами, причиняя им физическую боль и моральные страдания. Незаконное лишение свободы продолжалось более трех часов», — рассказали в прокуратуре.
Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства спецподразделения «КОРД». Около 19:40 в рамках операции «Гром» правоохранители задержали нападавшего и освободили пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: лишение свободы, мера пресечения, новости Харькова, подозрение, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летнего неоднократно судимого харьковчанина, который 10 июня удерживал и бил в квартире в Индустриальном районе двух женщин, взяли под стражу без права внесения залога.".