Четверо погибли, более 80 – пострадали: Терехов об атаках на Харьков за неделю
На прошлой неделе армия РФ нанесла по Харькову 30 ударов. Почти все – дронами БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Пострадали 84 человека, среди которых – 15 детей. К сожалению, четыре человека погибли. Обстрелы велись по спальным кварталам Основянского, Слободского, Шевченковского и Салтовского районов», – отметил Терехов.
По его данным, в результате обстрелов было повреждено 170 зданий. В основном – именно жилые.
«Из них часть испытала относительно незначительные разрушения, например, трещины на фасадах. В то же время, есть и объекты, которые фактически не подлежат восстановлению. В общем за неделю было выбито более 3 тыс. окон», — уточнил мэр.
Терехов рассказал, что под прицелом оккупантов на прошлой неделе были общественный транспорт, в том числе троллейбусы, коммунальная инфраструктура, образовательные учреждения — школы и детсады, а также ряд частных бизнесов.
«Положительным моментом остается уменьшение общего времени воздушных тревог в Харькове – на 39 часов. Это на 45% меньше, чем в среднем по области», – добавил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе армия РФ нанесла по Харькову 30 ударов. Почти все – дронами БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр города Игорь Терехов.".