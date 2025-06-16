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Четверо погибли, более 80 – пострадали: Терехов об атаках на Харьков за неделю

Происшествия 12:33   16.06.2025
Виктория Яковенко
Четверо погибли, более 80 – пострадали: Терехов об атаках на Харьков за неделю Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе армия РФ нанесла по Харькову 30 ударов. Почти все – дронами БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадали 84 человека, среди которых – 15 детей. К сожалению, четыре человека погибли. Обстрелы велись по спальным кварталам Основянского, Слободского, Шевченковского и Салтовского районов», – отметил Терехов.

По его данным, в результате обстрелов было повреждено 170 зданий. В основном – именно жилые.

«Из них часть испытала относительно незначительные разрушения, например, трещины на фасадах. В то же время, есть и объекты, которые фактически не подлежат восстановлению. В общем за неделю было выбито более 3 тыс. окон», — уточнил мэр.

Терехов рассказал, что под прицелом оккупантов на прошлой неделе были общественный транспорт, в том числе троллейбусы, коммунальная инфраструктура, образовательные учреждения — школы и детсады, а также ряд частных бизнесов.

«Положительным моментом остается уменьшение общего времени воздушных тревог в Харькове – на 39 часов. Это на 45% меньше, чем в среднем по области», – добавил городской голова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе армия РФ нанесла по Харькову 30 ударов. Почти все – дронами БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр города Игорь Терехов.".