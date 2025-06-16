Харьковчане просят Терехова отремонтировать улицу и разобраться с парковкой
Жительница Харькова создала на сайте мэрии петицию о ремонте дороги в Киевском районе.
«На перекрестке улиц Чернышевской и Н. Хвильового огромная яма, которая с каждым дождем размывается еще больше. После дождя образуется большая лужа, за которой яму не видно», — пишет автор петиции Юлия.
Она также отмечает, что автомобили, припаркованные с обеих сторон, затрудняют движение на этой улице.
«Припаркованные автомобили занимают полосу движения транспортных средств, очень часто в будние дни автомобили оставляют перед стоп-линией, перед пешеходным переходом, что ограничивает обзор водителям и может привести к аварийным ситуациям», — говорится в петиции.
Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, петиция, улица, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харькова создала на сайте мэрии петицию о ремонте дороги в Киевском районе.".