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ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Происшествия 12:08   16.06.2025
Виктория Яковенко
ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», который вез пассажиров из Харькова в Ахтырку Сумской области, во время обгона столкнулся с авто «ВАЗ-2105».

«В результате столкновения микроавтобус с пассажирами перевернулся. Травмы получили водители транспортных средств, два пассажира «ВАЗ», а также восемь пассажиров «Mercedes», — отметили в полиции.

Травмы получили 12 человек от 18 до 75 лет, продолжили правоохранители. После оказания медпомощи всех пострадавших отпустили домой.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".