ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», который вез пассажиров из Харькова в Ахтырку Сумской области, во время обгона столкнулся с авто «ВАЗ-2105».

«В результате столкновения микроавтобус с пассажирами перевернулся. Травмы получили водители транспортных средств, два пассажира «ВАЗ», а также восемь пассажиров «Mercedes», — отметили в полиции.

Травмы получили 12 человек от 18 до 75 лет, продолжили правоохранители. После оказания медпомощи всех пострадавших отпустили домой.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.