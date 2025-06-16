ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz», который вез пассажиров из Харькова в Ахтырку Сумской области, во время обгона столкнулся с авто «ВАЗ-2105».
«В результате столкновения микроавтобус с пассажирами перевернулся. Травмы получили водители транспортных средств, два пассажира «ВАЗ», а также восемь пассажиров «Mercedes», — отметили в полиции.
Травмы получили 12 человек от 18 до 75 лет, продолжили правоохранители. После оказания медпомощи всех пострадавших отпустили домой.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 15 июня около 16:15 в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".