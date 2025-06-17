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Из-за ДТП несколько улиц под Харьковом остались без света: подробности

Происшествия 12:37   17.06.2025
Виктория Яковенко
Из-за ДТП несколько улиц под Харьковом остались без света: подробности

В городе Дергачи произошла авария на перекрестке улиц Вокзальная и Сумской шлях. В результате ДТП повреждены один из светофоров и линия электропередачи.

Об этом сообщает начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В связи с повреждением электропроводов у части жителей ближайших улиц и переулков отсутствует свет, светофоры на перекрестке Сумского шляха и улицы 92-й бригады также не работают», — рассказал Задоренко.

Восстановить свет планируют в течение нескольких часов, отмечал он около 11:00.

«В то же время светофоры на перекрестке не будут работать до полной замены комплектующих. Просим вас учитывать эту ситуацию во время автомобильного и пешеходного движения и быть максимально осторожными», – призвал Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи произошла авария на перекрестке улиц Вокзальная и Сумской шлях. В результате ДТП повреждены один из светофоров и линия электропередачи.".