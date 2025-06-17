Полицейские на пляжах Харьковщины: о чем предупреждают отдыхающих
Профилактическую беседу с отдыхающими на пляжах провели ювеналы Харьковского РУП № 2, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.
«На днях правоохранители провели с детьми и их родителями разъяснительные беседы и призвали быть крайне внимательными во время купания и пребывания вблизи водоемов», – пишут в полиции.
Полицейские призывают отдыхающих придерживаться следующих правил безопасности на водоемах:
— купаться только в разрешенных местах;
— не нырять, если не знаете насколько глубоким является водоем;
— дети могут купаться только под присмотром взрослых;
— не плавать в темное время суток.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Профилактическую беседу с отдыхающими на пляжах провели ювеналы Харьковского РУП № 2, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.".