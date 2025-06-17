Полицейские на пляжах Харьковщины: о чем предупреждают отдыхающих

Профилактическую беседу с отдыхающими на пляжах провели ювеналы Харьковского РУП № 2, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«На днях правоохранители провели с детьми и их родителями разъяснительные беседы и призвали быть крайне внимательными во время купания и пребывания вблизи водоемов», – пишут в полиции.

Полицейские призывают отдыхающих придерживаться следующих правил безопасности на водоемах:

— купаться только в разрешенных местах;

— не нырять, если не знаете насколько глубоким является водоем;

— дети могут купаться только под присмотром взрослых;

— не плавать в темное время суток.