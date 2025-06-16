Мужчина регулярно обижал жену в Харькове – поэтому его будут судить

37-летний мужчина часто употреблял алкоголь, обижал и угрожал избиением сожительнице, сообщили в Нацполиции.

Во время очередного визита полицейских в одну из семей, 32-летняя женщина рассказала, что мужчина, несмотря на неоднократное привлечение к админответственности, продолжает терроризировать ее.

По словам пострадавшей, он регулярно пьет алкоголь, а затем унижает и угрожает отлупить.

Правоохранители приняли официальное заявление от женщины. Чтобы обеспечить ей безопасность, пострадавшую временно отвезли к родственникам.

По собранным материалам следователи возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие.