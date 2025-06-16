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Мужчина регулярно обижал жену в Харькове – поэтому его будут судить

Происшествия 21:57   16.06.2025
Оксана Якушко
Мужчина регулярно обижал жену в Харькове – поэтому его будут судить

37-летний мужчина часто употреблял алкоголь, обижал и угрожал избиением сожительнице, сообщили в Нацполиции.

Во время очередного визита полицейских в одну из семей, 32-летняя женщина рассказала, что мужчина, несмотря на неоднократное привлечение к админответственности, продолжает терроризировать ее.

По словам пострадавшей, он регулярно пьет алкоголь, а затем унижает и угрожает отлупить.

Правоохранители приняли официальное заявление от женщины. Чтобы обеспечить ей безопасность, пострадавшую временно отвезли к родственникам.

По собранным материалам следователи возбудили уголовное дело по статье домашнее насилие.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний мужчина часто употреблял алкоголь, обижал и угрожал избиением сожительнице, сообщили в Нацполиции.".