Спасатели из других областей устраняют последствия обстрелов на Харьковщине
Чтобы помочь устранять последствия российских обстрелов, в харьковские подразделения ГСЧС отправили коллег, сообщили в ХОВА.
В Харькове и населенных пунктах области продолжают устранять последствия российских атак: сотрудники ГСЧС разбирают завалы, демонтируют разрушенные конструкции и устраняют аварийность. Работы идут на объектах, поврежденных в начале полномасштабного вторжения, а также на местах массированной атаки 7 июня.
К разбору завалов привлекли подразделения ГСЧС в Киевской, Львовской, Житомирской областях и межрегионального центра быстрого реагирования. Дополнительная спецтехника также предоставлена в управлениях Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
«Это спасательные отделения на специальных аварийно-спасательных машинах, подготовленные спасатели-верхолазы, которые могут работать именно в безопорном пространстве. Каждый объект имеет свою специфику. Потому что это аварийные конструкции, которые могут в любой момент рухнуть. Да, это сложная работа, длительная. Здесь быстро не получится сделать, потому что каждый элемент следует обследовать, каждый элемент нужно демонтировать. И демонтировать так, чтобы не пострадали другие строительные конструкции и основное – не травмировались спасатели и гражданские», — отметил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Богдан Данилюк.
На прошлой неделе в Харьковской области с привлечением верхолазов, спасателей, инженеров и инженерной техники завершили работы на 7 объектах. В настоящее время работы продолжаются еще на 3 гражданских объектах.
«Мы приехали в самом начале, искали людей на предприятии. После этого нам в помощь к харьковским верхолазам дали объекты по городу, которые чуть позже были разрушены. Есть еще много локаций – дома, лицей еще один, депо разбирают. После этого, я думаю, поедем на другие объекты, потому что работы очень много», — рассказал мастер производственного обучения из города Дрогобыч Иван Дацив.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: последствия обстрелов, спасатели ГСЧС, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы помочь устранять последствия российских обстрелов, в харьковские подразделения ГСЧС отправили коллег, сообщили в ХОВА. ".