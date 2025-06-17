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«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр

Общество 09:45   17.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр Фото: x-card.city.kharkov.ua

О планах, касаемо проекта «Карточка харьковчанина» рассказал мэр Игорь Терехов на встрече с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины разработку новых сервисов пришлось остановить, объяснил городской голова.

«Карточка харьковчанина» – это постепенное движение к цифровизации. Мы хотим, чтобы она стала основой жизни в городе, начиная со скидок в супермаркетах, на АЗС и заканчивая использованием карты как платежного документа. У нас были определенные договоренности с крупными государственными банками. Они помогут профинансировать и многие другие цифровые сервисы. Пока этот процесс временно приостановлен, но не отменен», – акцентировал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 09:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах, касаемо проекта «Карточка харьковчанина» рассказал мэр Игорь Терехов на встрече с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.".