«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр

О планах, касаемо проекта «Карточка харьковчанина» рассказал мэр Игорь Терехов на встрече с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины разработку новых сервисов пришлось остановить, объяснил городской голова.

«Карточка харьковчанина» – это постепенное движение к цифровизации. Мы хотим, чтобы она стала основой жизни в городе, начиная со скидок в супермаркетах, на АЗС и заканчивая использованием карты как платежного документа. У нас были определенные договоренности с крупными государственными банками. Они помогут профинансировать и многие другие цифровые сервисы. Пока этот процесс временно приостановлен, но не отменен», – акцентировал Терехов.