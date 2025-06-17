«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр
Фото: x-card.city.kharkov.ua
О планах, касаемо проекта «Карточка харьковчанина» рассказал мэр Игорь Терехов на встрече с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.
Из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины разработку новых сервисов пришлось остановить, объяснил городской голова.
«Карточка харьковчанина» – это постепенное движение к цифровизации. Мы хотим, чтобы она стала основой жизни в городе, начиная со скидок в супермаркетах, на АЗС и заканчивая использованием карты как платежного документа. У нас были определенные договоренности с крупными государственными банками. Они помогут профинансировать и многие другие цифровые сервисы. Пока этот процесс временно приостановлен, но не отменен», – акцентировал Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: карточка харьковчанина, мэр, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 09:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах, касаемо проекта «Карточка харьковчанина» рассказал мэр Игорь Терехов на встрече с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.".