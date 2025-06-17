Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов
Правоохранители на Харьковщине разоблачили факты служебной халатности и злоупотребления полномочиями во время проведения экспертной денежной оценки земель.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о двух земельных участках площадью более 10 гектаров, расположенных за пределами населенных пунктов Мартовского сельского совета Печенежского района.
«Директор одного из частных предприятий, исполняя обязанности оценщика, ненадлежащим образом организовала и осуществила рецензирование отчетов об экспертной денежной оценке двух земельных участков», — отметили правоохранители.
Следователи также установили, что директор другого общества занизил рыночную стоимость этих участков.
«В отчетах об экспертной денежной оценке были внесены ложные данные в интересах третьих лиц для получения ими неправомерной выгоды», — объяснили копы.
Как установили в полиции, в результате таких действий в бюджет Мартовского сельского совета не было перечислено более 15 миллионов гривен: 13 миллионов — за первый участок, и еще почти 2 миллиона гривен — за второй.
66-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.
Также подозрение вручило второму фигуранту по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги) УКУ. Если вину докажут, ему может грозить до 8 лет заключения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, махинации, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине разоблачили факты служебной халатности и злоупотребления полномочиями во время проведения экспертной денежной оценки земель.".