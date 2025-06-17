Live
  • Вт 17.06.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.53
  • EUR 48.07

Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов

Общество 12:13   17.06.2025
Виктория Яковенко
Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители на Харьковщине разоблачили факты служебной халатности и злоупотребления полномочиями во время проведения экспертной денежной оценки земель.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о двух земельных участках площадью более 10 гектаров, расположенных за пределами населенных пунктов Мартовского сельского совета Печенежского района.

«Директор одного из частных предприятий, исполняя обязанности оценщика, ненадлежащим образом организовала и осуществила рецензирование отчетов об экспертной денежной оценке двух земельных участков», — отметили правоохранители.

Следователи также установили, что директор другого общества занизил рыночную стоимость этих участков.

«В отчетах об экспертной денежной оценке были внесены ложные данные в интересах третьих лиц для получения ими неправомерной выгоды», — объяснили копы.

Как установили в полиции, в результате таких действий в бюджет Мартовского сельского совета не было перечислено более 15 миллионов гривен: 13 миллионов — за первый участок, и еще почти 2 миллиона гривен — за второй.

66-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Также подозрение вручило второму фигуранту по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги) УКУ. Если вину докажут, ему может грозить до 8 лет заключения.

махинации с землей на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
махинации с землей на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
махинации с землей на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Место отдыха построил мужчина на берегу водоема в Харькове: ему грозит тюрьма

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 июня: «тревожная» ночь, обстрелы, бои
Новости Харькова — главное за 17 июня: «тревожная» ночь, обстрелы, бои
17.06.2025, 11:47
«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр
«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр
17.06.2025, 09:45
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
17.06.2025, 06:00
Научный парк в Харькове – каким он будет
Научный парк в Харькове – каким он будет
16.06.2025, 18:24
Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов
Что подтолкнет Харьков к развитию в послевоенный период, рассказал Терехов
16.06.2025, 20:53
Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов
Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов
17.06.2025, 12:13

Новости по теме:

13:48
Возле «Стрелки» в Харькове должен был быть отель: почему у ООО забрали землю
16:48
Землю за 7 млн ​​грн требуют забрать у предпринимателя в Харькове: подробности
15:56
Землю в Харькове использовали незаконно: должнику пришлось отдать здания
16:04
Женщина в Харькове захватила землю и открыла кафе с батутом – правоохранители
16:21
Заросли вместо ЖК: что произошло с землей в Харькове за 21 млн грн

Вы читали новость: «Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине разоблачили факты служебной халатности и злоупотребления полномочиями во время проведения экспертной денежной оценки земель.".