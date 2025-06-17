Земельные махинации на Харьковщине: почему громада недополучила 15 миллионов

Правоохранители на Харьковщине разоблачили факты служебной халатности и злоупотребления полномочиями во время проведения экспертной денежной оценки земель.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о двух земельных участках площадью более 10 гектаров, расположенных за пределами населенных пунктов Мартовского сельского совета Печенежского района.

«Директор одного из частных предприятий, исполняя обязанности оценщика, ненадлежащим образом организовала и осуществила рецензирование отчетов об экспертной денежной оценке двух земельных участков», — отметили правоохранители.

Следователи также установили, что директор другого общества занизил рыночную стоимость этих участков.

«В отчетах об экспертной денежной оценке были внесены ложные данные в интересах третьих лиц для получения ими неправомерной выгоды», — объяснили копы.

Как установили в полиции, в результате таких действий в бюджет Мартовского сельского совета не было перечислено более 15 миллионов гривен: 13 миллионов — за первый участок, и еще почти 2 миллиона гривен — за второй.

66-летней женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Также подозрение вручило второму фигуранту по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги) УКУ. Если вину докажут, ему может грозить до 8 лет заключения.