Десять лет «светит» чиновнику ТЦК и СП за взяточничество

Фигурант дела – 50-летний начальник одного из отделов Богодуховского районного ТЦК и СП Харьковской области.

«По имеющимся данным, 50-летний полковник требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 500 долларов США за выдачу справок о снятии с военного учета принадлежащих предприятию заявителя двух грузовых автомобилей КамАЗ, а также 500 долларов США за отсрочку от призыва работника», – уточняют в ГУ НП Украины в Харьковской области.

Правоохранители задержали мужчину «на горячем» – во время передачи денег. При обысках в его доме, в доме матери, служебном кабинете и авто изъяли телефоны, деньги и два запала типа УЗРГМ, уточнили в полиции.

«Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом занимающим ответственное положение, в значительном размере) УК Украины», – добавили копы.

Теперь ему грозит до десяти лет в тюрьме с конфискацией имущества.