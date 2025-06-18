Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: подозревают – 46-летнюю безработную жительницу Харькова.

По данным следствия, женщина могла добровольно помогать врагу корректировать удары по Харькову. Правоохранители уточняют: подозревая даже написала расписку представителю российской спецслужбы, в которой подтвердила свою готовность сотрудничать.

«Куратор предоставил подозреваемому список локаций, которые она должна была проверить и определить, базируются ли там представители Сил обороны. Женщина фиксировала местонахождение украинских защитников и отправляла «отчеты» в виде текстовых сообщений, а также скриншотов карт с соответствующими пометками», – отметили в прокуратуре.

На данный момент женщина находится в СИЗО без права внесения залога.