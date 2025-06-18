Live
  • Ср 18.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.53
  • EUR 48.02

Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина

Происшествия 10:20   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: подозревают – 46-летнюю безработную жительницу Харькова.

По данным следствия, женщина могла добровольно помогать врагу корректировать удары по Харькову. Правоохранители уточняют: подозревая даже написала расписку представителю российской спецслужбы, в которой подтвердила свою готовность сотрудничать.

«Куратор предоставил подозреваемому список локаций, которые она должна была проверить и определить, базируются ли там представители Сил обороны. Женщина фиксировала местонахождение украинских защитников и отправляла «отчеты» в виде текстовых сообщений, а также скриншотов карт с соответствующими пометками», – отметили в прокуратуре.

На данный момент женщина находится в СИЗО без права внесения залога.

Читайте также: На 15 лет «посадили» агентов ГРУ, которые подорвали авто военного в Харькове

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
17.06.2025, 16:16
Новости Харькова — главное за 18 июня: из-за обстрела пострадал ребенок, бои
Новости Харькова — главное за 18 июня: из-за обстрела пострадал ребенок, бои
18.06.2025, 09:10
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
17.06.2025, 20:13
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
18.06.2025, 06:00
Трое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины, среди них – ребенок
Трое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины, среди них – ребенок
18.06.2025, 08:57
Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина
Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина
18.06.2025, 10:20

Новости по теме:

12:00
Занимались рассылкой газеты «Харьков Z» в Изюме: кого подозревает СБУ
10:34
Одного бойца ВСУ отравила, другого – подорвала: подозревают харьковчанку
11:00
Со взрывчаткой охотилась на ветерана ВСУ: харьковчанку подозревают в теракте
11:05
Выдавала паспорта РФ за 40 тысяч рублей: подозревают жительницу Купянска
14:00
На Харьковщине разоблачили предательницу — СБУ о деятельности женщины

Вы читали новость: «Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили: подозреваемая – 46-летняя безработная жительница Харькова.".