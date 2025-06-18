Безработную харьковчанку подозревают в работе на врага: чем занималась женщина
В Харьковской областной прокуратуре сообщили: подозревают – 46-летнюю безработную жительницу Харькова.
По данным следствия, женщина могла добровольно помогать врагу корректировать удары по Харькову. Правоохранители уточняют: подозревая даже написала расписку представителю российской спецслужбы, в которой подтвердила свою готовность сотрудничать.
«Куратор предоставил подозреваемому список локаций, которые она должна была проверить и определить, базируются ли там представители Сил обороны. Женщина фиксировала местонахождение украинских защитников и отправляла «отчеты» в виде текстовых сообщений, а также скриншотов карт с соответствующими пометками», – отметили в прокуратуре.
На данный момент женщина находится в СИЗО без права внесения залога.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили: подозреваемая – 46-летняя безработная жительница Харькова.".