«Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹

В Украине правоохранители разоблачили самое масштабное нелегальное производство анаболических стероидов, которые продавали под видом импортных медпрепаратов для спортсменов. По данным следствия, группа действовала на территории нескольких регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Львовскую и Одесскую области.

Фигуранты по делу – организатор и четыре участника, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Установлено, что подозреваемые провели полный цикл незаконного изготовления и распространения поддельных лекарственных средств. Производством занимались в несертифицированных помещениях в одном из регионов. Для этого использовалось кустарное оборудование и сырье неизвестного происхождения.

«Подозреваемые изготовляли разнообразные медицинские препараты. Среди них – гормональные анаболические стероиды, в частности тестостерон пропионат, который часто принимают спортсмены для увеличения мышечной массы», — отметили правоохранители.

Видео: Офис Генерального прокурора

Они добавляют: снаружи лекарственные средства выглядели как оригинальная продукция – с фабричной упаковкой, маркировкой, голограммами и инструкциями. Однако большинство является вымышленными препаратами, которые не зарегистрированы ни в Украине, ни в другой стране.

Продавали эту продукцию через Telegram-каналы, мессенджеры и вебсайты. Также пересылали препараты по почте в разные области, где другие участники отвечали за ее хранение и реализацию.

Правоохранители провели около 60 обысков. Нашли оборудование, сырье, большое количество готовой продукции – 20 тысяч упаковок свыше 30 различных наименований медпрепаратов, почти 5 кг таблеток россыпью, 1850 флаконов и 1245 упаковок ампул с анаболическими препаратами. Кроме того, изъято два автомобиля BMW X5 и BMW M8 и более 20 млн грн.

Всем вероятным участникам сообщили о подозрении в фальсификации лекарственных средств и их сбыте (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УКУ). Фигурантам уже избрали меры пресечения. Следствие продолжается.