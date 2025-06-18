Live
  • Ср 18.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.53
  • EUR 48.02

«Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹

Украина 12:13   18.06.2025
Виктория Яковенко
«Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹 Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине правоохранители разоблачили самое масштабное нелегальное производство анаболических стероидов, которые продавали под видом импортных медпрепаратов для спортсменов. По данным следствия, группа действовала на территории нескольких регионов, включая Киевскую, Харьковскую, Львовскую и Одесскую области.

Фигуранты по делу – организатор и четыре участника, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Установлено, что подозреваемые провели полный цикл незаконного изготовления и распространения поддельных лекарственных средств. Производством занимались в несертифицированных помещениях в одном из регионов. Для этого использовалось кустарное оборудование и сырье неизвестного происхождения.

«Подозреваемые изготовляли разнообразные медицинские препараты. Среди них – гормональные анаболические стероиды, в частности тестостерон пропионат, который часто принимают спортсмены для увеличения мышечной массы», — отметили правоохранители.

Видео: Офис Генерального прокурора

Они добавляют: снаружи лекарственные средства выглядели как оригинальная продукция – с фабричной упаковкой, маркировкой, голограммами и инструкциями. Однако большинство является вымышленными препаратами, которые не зарегистрированы ни в Украине, ни в другой стране.

Продавали эту продукцию через Telegram-каналы, мессенджеры и вебсайты. Также пересылали препараты по почте в разные области, где другие участники отвечали за ее хранение и реализацию.

изготовляли стероиды
Фото: Офис Генерального прокурора
изготовляли стероиды
Фото: Офис Генерального прокурора
изготовляли стероиды
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители провели около 60 обысков. Нашли оборудование, сырье, большое количество готовой продукции – 20 тысяч упаковок свыше 30 различных наименований медпрепаратов, почти 5 кг таблеток россыпью, 1850 флаконов и 1245 упаковок ампул с анаболическими препаратами. Кроме того, изъято два автомобиля BMW X5 и BMW M8 и более 20 млн грн.

изготовляли стероиды
Фото: Офис Генерального прокурора

Всем вероятным участникам сообщили о подозрении в фальсификации лекарственных средств и их сбыте (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УКУ). Фигурантам уже избрали меры пресечения. Следствие продолжается.

Читайте также: Десять лет «светит» чиновнику ТЦК и СП за взяточничество

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 июня: из-за обстрела пострадал ребенок, бои
Новости Харькова — главное за 18 июня: из-за обстрела пострадал ребенок, бои
18.06.2025, 11:51
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
17.06.2025, 16:16
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
17.06.2025, 20:13
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня: какой праздник и день в истории
18.06.2025, 06:00
Десять лет «светит» чиновнику ТЦК и СП за взяточничество
Десять лет «светит» чиновнику ТЦК и СП за взяточничество
18.06.2025, 11:25
«Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹
«Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹
18.06.2025, 12:13

Новости по теме:

18:41
12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине
13:08
Предлагали инвестировать в крипту: мошеннический колл-центр накрыли в Харькове
15:28
Женщину, осквернившую могилу пилота-харьковчанина Джуса, поместили в психушку
08:17
В Харькове подпольно играли в покер на деньги — БЭБ «накрыло» организаторов
18:18
В Первомайском уже 38 раненых, в том числе 12 детей — Офис Генпрокурора

Вы читали новость: ««Накрыли» нелегальное производство стероидов: действовало и на Харьковщине 📹»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине правоохранители разоблачили самое масштабное нелегальное производство анаболических стероидов, которые продавали под видом импортных медпрепаратов для спортсменов.".