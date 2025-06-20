Новости Харькова — главное за 20 июня: обстрелы, скандал с ТЦК

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:02

Итоги суток в видеодайджесте

21:03

Оползень произошел на склоне сквера у Вечного огня в Харькове в результате обстрелов — там начали неотложный капитальный ремонт

«Детонация вызвала оползень на склоне, — рассказал директор департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой, — Если бы мы не приняли срочные меры, это могло бы привести к трагедии: внизу расположены улица Клочковская и спуск, и есть реальная угроза для жизни людей».

Сейчас склон укрепляют сваями, снимают насыпной грунт, строят разгрузочную площадку, чтобы уменьшить нагрузку на склон. Также в проекте — обустройство системы водоотведения, потому что сквер находится в старой части города, которая не имеет ливневой канализации.

После завершения работ территорию благоустроят. В частности, заменят покрытие, поврежденное в результате работы тяжелой техники. Капремонт продлится ориентировочно до 1 августа.

18:34

Избиение адвоката в помещении ВВК в Харькове и падение мужчины со здания ТЦК в Берестине — реакция полиции Харьковщины

Отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердил факт насилия в отношении 52-летнего адвоката. Там отметили, что в ходе оказания правовой помощи клиенту на юриста напали неизвестные, которые представились работниками ТЦК. Происшествие имело место в помещении поликлиники в Индустриальном районе Харькова 19 июня, сейчас юрист в больнице.

Что касается падения из окна РТЦК и СП в городе Берестин облуправление Нацполиции информирует: около 23:00 19 июня 48-летнего мужчину обнаружил сотрудник терцентра в ходе планового обхода территории. Пострадавший лежал на лестнице, у него ушибы и переломы. Следователи опросили свидетелей и потерпевшего и пришли к выводу, что тот получил травмы в результате падения из окна по собственной неосторожности.

О связи между «неосторожным посетителем» ТЦК и избитым адвокатом правоохранители не информируют.

16:49

На Харьковщине продолжаются три атаки: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском (ранее Харьковском) направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты совершили один штурм в направлении Степовой Новоселовки, бои завершены.

На Лиманском направлении за сегодняшний день армия РФ совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир и Ольговка в Харьковской области, также Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Сейчас продолжаются четыре боя.

14:26

Армия РФ из авиации ударила по Купянщине

По данным Харьковской областной прокуратуры, 20 июня ориентировочно в 5:15 враг сбросил три КАБа на село Хатнее.

В результате ударов разрушен и поврежден ряд жилых домов, хозяйственные помещения. Пострадавших нет.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

13:27

Около 09:50 по Дергачевской громаде ударили три КАБа

«Две авиабомбы упали на открытую территорию за пределами населенных пунктов, третья попала в линию электропередачи на окраине Цуповки, в результате чего в селе пропало электроснабжение», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, энергетики уже работают над устранением последствий «прилета». Завершить работы планируют до конца суток.

Обошлось без жертв и разрушений, добавил Задоренко.

12:36

Сколько зданий и окон пострадало в Харькове из-за ночной атаки

В результате ночных вражеских ударов в Шевченковском и Основянском районах города пострадало по меньшей мере 21 здание, в двух из них есть разрушения конструктива, сообщает Харьковский горсовет.

В общем было выбито 314 окон в квартирах, еще четыре — в местах общего пользования, а также 89 остеклений балконов. Кроме того, повреждены четыре кровли и столько же дверей, добавили в мэрии.

На местах «прилетов» работают коммунальщики – закрывают окна и ремонтируют крыши поврежденных домов, убирают битое стекло.

Кроме этого, специалисты КП «Горсвет» восстанавливают сети наружного освещения.

11:14

ISW: россияне продвинулись на Купянском направлении в районе Кондрашовки

О ситуации на фронте в Харьковской области рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах видно, что россияне продвинулись на Купянском направлении, пишут аналитики. Враг захватил часть территорий в юго-западной части Кондрашовки. Также ВС РФ атаковали позиции украинских защитников возле Долгенького. Каменки и Степовой Новоселовки.

Тем временем атаки оккупантов на севере Харьковщины не увенчались успехом – линия фронта не изменилась. То же касается и Боровского направления.

«Российские войска наступали на северо-восток от Боровой возле Загрызово, Зеленого Гая и Новой Кругляковки; на восток от Боровой возле Надежды; и на юго-восток от Боровой возле Ольговки и Грековки 18 и 19 июня», – уточнили в ISW.

09:14

Синегубов: двое детей пострадали из-за российских обстрелов Харькова и области

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток под обстрелами оказались восемь населенных пунктов Харьковщины.

«В результате обстрелов пострадали 6 человек, из них 2 — дети. В г. Харьков пострадали 27-летняя женщина и девочки 12 и 17 лет; в пос. Высокий пострадала 33-летняя женщина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 53-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

Также ночью зафиксировали попадание шести БпЛА по Шевченковскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова.

«В г. Харьков повреждены 6 многоквартирных домов, 2 частных дома, 51 автомобиль, гараж, хозяйственная постройка. В Харьковском районе повреждены 11 частных домов, 5 автомобилей, хозяйственная постройка, лицей, газо- и электросети (пос. Высокий), 3 склада, грузовой автомобиль (пос. Коротич)», – написал начальник ХОВА.

Также враг атаковал Купянский и Чугуевский районы, Там повреждены дом и авто.

08:32

Генштаб: количество боев на севере Харьковщины возросло

Утром 20 июня Генштаб ВСУ проинформировал, где атаковал враг в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении было 12 боев в районе Волчанска. На Купянском – враг атаковал дважды около Степовой Новоселовки.

«По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг осуществил 5062 артиллерийских обстрела, в частности 114 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

08:11

Как ночью тушили пожар в Харькове после «прилета»: видео с коптера

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали пожар, который возник после ударов по Харькову.

В ночь на 20 июня враг атаковал беспилотниками. «Прилеты» зафиксировали в нескольких районах города, а также в пригороде.

«В результате попаданий произошло возгорание на 4 локациях. Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м кв., конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10 м кв., 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 м кв. Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили», – написали в ГСЧС.

На местах ударов работают сотрудники ГСЧС, полицейские, медики и коммунальщики. Также психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим на местах обстрела.

07:18

Терехов сообщил о пострадавших и что горит в Харькове

В Харькове около 23:10 раздались два взрыва.

«В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом — попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродованы машины. О пострадавших информация пока не поступала», — написал городской голова.

Мэр Харькова сообщил, что в городе от ударов «Шахедов» пострадали три человека: у одного травма, у двух — острая реакция на стресс. Также повреждено около 50 автомобилей во дворе многоэтажки.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что по Шевченковскому району Харькова враг нанес восемь ударов БпЛА. Среди пострадавших — девочки 12 и 17 лет.

О новых взрывах в Харькове ночью сообщил мэр Игорь Терехов около 02:00. Он написал, что Харьков второй раз за ночь оказался под ударом беспилотников. На этот раз «прилетело» по Основянскому району.

«Под ударом – частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому», – уточнил Терехов.

Позже мэр уточнил: повреждены пять частных домов и хозпостройка.

«На данный момент без пострадавших», – отметил городской голова.