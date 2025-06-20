Обмен пленными: домой вернулись шестеро жителей Харькова и области (видео)

Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках очередного обмена пленными, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это трое харьковчан, а также по одному защитнику из Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Видео: Кирилл Буданов/Telegram

Как сообщалось, 20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Все освобожденные сегодня имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы, у многих установлена потеря веса.