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Обмен пленными: домой вернулись шестеро жителей Харькова и области (видео)

Политика 21:24   20.06.2025
Елена Нагорная
Обмен пленными: домой вернулись шестеро жителей Харькова и области (видео) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках очередного обмена пленными, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это трое харьковчан, а также по одному защитнику из Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Видео: Кирилл Буданов/Telegram

Как сообщалось, 20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Все освобожденные сегодня имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы, у многих установлена потеря веса.

Читайте также: Из плена возвращаются и защитники Харьковщины: состоялся новый этап обмена

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 21:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках очередного обмена пленными, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".