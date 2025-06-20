Обмен пленными: домой вернулись шестеро жителей Харькова и области (видео)
Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках очередного обмена пленными, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это трое харьковчан, а также по одному защитнику из Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Видео: Кирилл Буданов/Telegram
Как сообщалось, 20 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Все освобожденные сегодня имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы, у многих установлена потеря веса.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, обмен пленными, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках очередного обмена пленными, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".