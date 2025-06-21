Больше двух тыс квартир купили жители Харьковщины по программе «єВідновлення»
О результатах работы программы «єВідновлення» на Харьковщине отчитались в ХОВА.
«С начала реализации программы «єВідновлення» в 37 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 6 838 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 9 миллиардов гривен. С использованием жилищных сертификатов получатели компенсаций приобрели 2 622 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области — 2 161 квартиру и 461 частный жилой дом. Стоимость приобретенного имущества составляет более 4,6 миллиарда гривен», – пишут в ХОВА.
Всего же жители области уже использовали больше 3850 сертификатов. Средства для восстановления поврежденного имущества – это почти 3,5 миллиарда гривен, – получили 33737 заявителей. Еще 1210 людей вскоре получат необходимую денежную компенсацию – это еще 97 миллионов гривен. Их заявки уже обработали и согласовали, уточнили в ХОВА.
За весь период работы программы «єВідновлення» на получение денежной помощи жители области отправили 55265 заявок. Больше всего обращений поступило от владельцев пострадавшего имущества в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районе.
«Кроме того, через приложение и портал Дія поступило 200 367 информационных сообщений об имуществе, поврежденном в результате ударов российских оккупантов», – добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах работы программы «єВідновлення» на Харьковщине отчитались в ХОВА.".