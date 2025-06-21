Мужчина рассекал по Салтовке с поддельными правами и нарушая ПДД

Ночью во время патрулирования Салтовского района копы остановили авто Hyundai из-за нарушения ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

«Гражданин предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов», – уточнили патрульные.

Кроме того, оказалось, что права вообще принадлежат другому человеку, акцентировали в полиции.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.