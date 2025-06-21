Мужчина рассекал по Салтовке с поддельными правами и нарушая ПДД
Ночью во время патрулирования Салтовского района копы остановили авто Hyundai из-за нарушения ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
«Гражданин предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов», – уточнили патрульные.
Кроме того, оказалось, что права вообще принадлежат другому человеку, акцентировали в полиции.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водительские права, ПДД, полиция, права;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 14:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью во время патрулирования Салтовского района копы остановили авто Hyundai из-за нарушения ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".