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Мужчина рассекал по Салтовке с поддельными правами и нарушая ПДД

Происшествия 14:55   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчина рассекал по Салтовке с поддельными правами и нарушая ПДД

Ночью во время патрулирования Салтовского района копы остановили авто Hyundai из-за нарушения ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

«Гражданин предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов», – уточнили патрульные.

Кроме того, оказалось, что права вообще принадлежат другому человеку, акцентировали в полиции.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью во время патрулирования Салтовского района копы остановили авто Hyundai из-за нарушения ПДД, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".