Небольшой дождь с ветром – прогноз погоды в Харькове и области на 22 июня
Фото: Василий Голосный
В Харькове и области завтра, 22 июня, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.
Днем в области будет небольшой дождь, местами – с грозами. Ночью температура воздуха будет 8° — 13°, днем – 18° — 23°.
В Харькове днем ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометра будут показывать 10° — 12°, днем – 20° — 22°.
Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 20:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области завтра, 22 июня, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.".