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Небольшой дождь с ветром – прогноз погоды в Харькове и области на 22 июня

Погода 20:35   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Небольшой дождь с ветром – прогноз погоды в Харькове и области на 22 июня Фото: Василий Голосный

В Харькове и области завтра, 22 июня, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.

Днем в области будет небольшой дождь, местами – с грозами. Ночью температура воздуха будет 8° — 13°, днем – 18° — 23°.

В Харькове днем ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометра будут показывать 10° — 12°, днем – 20° — 22°.

Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 20:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области завтра, 22 июня, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.".