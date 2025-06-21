Небольшой дождь с ветром – прогноз погоды в Харькове и области на 22 июня

В Харькове и области завтра, 22 июня, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.

Днем в области будет небольшой дождь, местами – с грозами. Ночью температура воздуха будет 8° — 13°, днем – 18° — 23°.

В Харькове днем ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометра будут показывать 10° — 12°, днем – 20° — 22°.

Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.