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Шесть населенных пунктов обстреляли россияне за сутки – Синегубов

Происшествия 09:05   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть населенных пунктов обстреляли россияне за сутки – Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадавших вследствие «прилетов» на Харьковщине нет.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения, пишет начальник ХОВА:

▪️ 30 неуправляемых авиационных ракет;
▪️ 6 КАБ;
▪️ 6 БпЛА типа «Шахед»;
▪️ 1 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️ 3 fpv-дрона.

В результате «прилетов» оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:

▪️ в Харьковском районе – электросети;

▪️в Купянском районе – трансформатор и авто;

▪️в Изюмском районе – остановку транспорта;

▪️в Богодуховском районе – частный дом и хозпостройку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 09:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадавших вследствие «прилетов» на Харьковщине нет.".