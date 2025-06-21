Шесть населенных пунктов обстреляли россияне за сутки – Синегубов
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадавших вследствие «прилетов» на Харьковщине нет.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения, пишет начальник ХОВА:
▪️ 30 неуправляемых авиационных ракет;
▪️ 6 КАБ;
▪️ 6 БпЛА типа «Шахед»;
▪️ 1 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️ 3 fpv-дрона.
В результате «прилетов» оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:
▪️ в Харьковском районе – электросети;
▪️в Купянском районе – трансформатор и авто;
▪️в Изюмском районе – остановку транспорта;
▪️в Богодуховском районе – частный дом и хозпостройку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадавших вследствие «прилетов» на Харьковщине нет.".