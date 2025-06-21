Россияне пытались прорваться на севере Харьковщины 15 раз – Генштаб

Утром 21 июня Генштаб ВСУ сообщил, где шли бои на Харьковщине.

На севере области россияне атаковали позиции ВСУ 15 раз. Тогда как на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага.

«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и осуществили 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 68 — из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.