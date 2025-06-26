Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов
О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.
«В с. Петро-Ивановка Двуречанской громады погиб 60-летний мужчина», – написал Синегубов.
По области в течение суток «прилетело»:
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Шахед»;
▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены восемь домов, в Изюмском – здание кафе и многоэтажка.
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.".