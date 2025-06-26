Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов

Происшествия 08:50   26.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов

О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.

«В с. Петро-Ивановка Двуречанской громады погиб 60-летний мужчина», – написал Синегубов.

По области в течение суток «прилетело»:

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены восемь домов, в Изюмском – здание кафе и многоэтажка.

Читайте также: Оккупанты продвинулись на севере от Харькова – что захватили, рассказали в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
Беседин: несмотря на крайне сложную ситуацию, в Купянске остаются 1400 людей
Беседин: несмотря на крайне сложную ситуацию, в Купянске остаются 1400 людей
26.06.2025, 09:45
Черешня и клубника подешевели в Харькове, сколько стоит мороженое – цены
Черешня и клубника подешевели в Харькове, сколько стоит мороженое – цены
26.06.2025, 14:50
В Харькове – сессия облсовета: что приняли депутаты, а какие вопросы провалили
В Харькове – сессия облсовета: что приняли депутаты, а какие вопросы провалили
26.06.2025, 13:33
На Харьковщине дважды изнасиловали 16-летнюю: подозреваемого задержали
На Харьковщине дважды изнасиловали 16-летнюю: подозреваемого задержали
26.06.2025, 14:23
Новости Харькова — главное за 26 июня: ситуация на Купянщине, сессия облсовета
Новости Харькова — главное за 26 июня: ситуация на Купянщине, сессия облсовета
26.06.2025, 13:37

Новости по теме:

16:48
Бой идет в районе Двуречной на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
08:45
Пенсионер ранен из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
08:12
ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ
16:47
На Харьковщине продолжаются три атаки: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
11:45
СОУ: на севере Харьковщины украинские защитники уничтожили 140 укрытий врага

Вы читали новость: «Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 08:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.".