Синегубов: пожилой мужчин погиб на Харьковщине из-за обстрелов

О том, где в течение суток «прилетело» и каковы последствия обстрелов, рассказал в утренней сводке за 26 июня Олег Синегубов.

«В с. Петро-Ивановка Двуречанской громады погиб 60-летний мужчина», – написал Синегубов.

По области в течение суток «прилетело»:

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены восемь домов, в Изюмском – здание кафе и многоэтажка.