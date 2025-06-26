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Синєгубов: літній чоловік загинув на Харківщині через обстріли

Події 08:50   26.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: літній чоловік загинув на Харківщині через обстріли Фото: pixabay.com

Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.

У с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

По області протягом доби “прилетіло”:

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені вісім будинків, в Ізюмському – будівля кафе та багатоповерхівка.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.".