Синєгубов: літній чоловік загинув на Харківщині через обстріли
Фото: pixabay.com
Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.
“У с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік“, – написав Синєгубов.
По області протягом доби “прилетіло”:
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Шахед»;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені вісім будинків, в Ізюмському – будівля кафе та багатоповерхівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 08:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби “прилетіло” та які наслідки обстрілів, розповів у ранковому зведенні за 26 червня Олег Синєгубов.".