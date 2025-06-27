Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Трижды атаковали с начала суток российские военные на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Две атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении. Артобстрелам подверглись Тимофеевка и Возрожденовка.
На Купянском направлении военные РФ один раз пытались атаковать позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, агрессор 11 раз атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди них Новый Мир на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды атаковали с начала суток российские военные на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".