Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Трижды атаковали с начала суток российские военные на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Две атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении. Артобстрелам подверглись Тимофеевка и Возрожденовка.

На Купянском направлении военные РФ один раз пытались атаковать позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, агрессор 11 раз атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди них Новый Мир на Харьковщине.