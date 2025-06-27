Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ

Тричі атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку. Артобстрілів зазнали Тимофіївка та Відродженівське.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися атакувати позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, агресор 11 разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.