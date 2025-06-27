Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Тричі атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку. Артобстрілів зазнали Тимофіївка та Відродженівське.
На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися атакувати позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, агресор 11 разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 17:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".