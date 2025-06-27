Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:17   27.06.2025
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Тричі атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку. Артобстрілів зазнали Тимофіївка та Відродженівське.

На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися атакувати позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, агресор 11 разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

Читайте також: Харків атакували ворожі БпЛА: дані Терехова і Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий
27.06.2025, 18:00
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
27.06.2025, 13:37
Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує
Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує
27.06.2025, 17:47
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
27.06.2025, 17:17
220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов
220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов
27.06.2025, 16:49
Велику липу викопали у центрі Харкова – навіщо (фото)
Велику липу викопали у центрі Харкова – навіщо (фото)
27.06.2025, 16:17

Новини за темою:

17:37
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:20
Штурми, удари КАБами та ракетами: Генштаб – як проходить доба на Харківщині
16:45
Ворог бив по Харківщині з авіації, було вісім атак: дані Генштабу на 16:00
16:48
Бій триває в районі Дворічної на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
16:47
На Харківщині тривають три атаки: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Ви читали новину: «Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 17:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тричі атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".