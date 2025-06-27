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Ночью на Харьковщине произошел смертельный пожар – причину назвали в ГСЧС

Происшествия 08:03   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью на Харьковщине произошел смертельный пожар – причину назвали в ГСЧС

Всего за сутки в регионе возникло 22 возгорания, один пожар был из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 16:00 27 июня враг обстрелял один из прифронтовых населенных пунктов Изюмского района. Бомба упала на хозпостройку сельскохозяйственного предприятия. В результате начался пожар на площади 700 квадратных метров. Из-за удара погиб крупный рогатый скот, а два человека получили ранения.

Еще один пожар возник на Богодуховщине.

«Ночью в селе Покровка Богодуховского района возник бытовой пожар, унесший жизни 57-летней женщины. Горел жилой дом на площади 50 кв. По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети», – отметили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 08:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки в регионе возникло 22 возгорания, один пожар был из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".