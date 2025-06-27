Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
Усього за добу в регіоні виникло 22 загоряння, одна пожежа була через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.
Близько 16:00 27 червня ворог обстріляв один із прифронтових населених пунктів Ізюмського району. Бомба впала на господарську споруду сільськогосподарського підприємства. В результаті почалася пожежа на площі 700 квадратних метрів. Через удар загинула велика рогата худоба, а двоє людей отримали поранення.
Ще одна пожежа виникла на Богодухівщині.
“Вночі у селі Покровка Богодухівського району виникла побутова пожежа, яка забрала життя 57-річної жінки. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 08:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу в регіоні виникло 22 загоряння, одна пожежа була через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.".