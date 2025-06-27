Вакансии до 50 тыс. грн: какую работу предлагают в Харькове и области
По состоянию на 26 июня в Харьковской области актуальны 3726 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с зарплатой в 50 тысяч гривен. Подсобный рабочий будет иметь 41800, а представитель торговый – 33 тысячи.
Начальник службы будет зарабатывать 31790, каменщик – 30 тысяч, заместитель начальника отдела – 28500, главный энергетик – 27 тысяч, инженер-конструктор – 26 тысяч, главный бухгалтер – 23750, а швея – 22 тысячи.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 26 июня в Харьковской области актуальны 3726 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".