Вакансии до 50 тыс. грн: какую работу предлагают в Харькове и области

По состоянию на 26 июня в Харьковской области актуальны 3726 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с зарплатой в 50 тысяч гривен. Подсобный рабочий будет иметь 41800, а представитель торговый – 33 тысячи.

Начальник службы будет зарабатывать 31790, каменщик – 30 тысяч, заместитель начальника отдела – 28500, главный энергетик – 27 тысяч, инженер-конструктор – 26 тысяч, главный бухгалтер – 23750, а швея – 22 тысячи.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.