Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області
Станом на 26 червня у Харківській області актуальні 3726 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах із зарплатою 50 тисяч гривень. Підсобний робітник матиме 41800, а представник торговельний – 33 тисячі.
Начальник служби зароблятиме 31790, муляр – 30 тисяч, заступник начальника відділу – 28500, головний енергетик – 27 тисяч, інженер-конструктор – 26 тисяч, головний бухгалтер – 23750, а швачка – 22 тисячі.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 червня у Харківській області актуальні 3726 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".