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Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області

Суспільство 14:45   27.06.2025
Вікторія Яковенко
Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області Фото: ХОВА

Станом на 26 червня у Харківській області актуальні 3726 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах із зарплатою 50 тисяч гривень. Підсобний робітник матиме 41800, а представник торговельний – 33 тисячі.

Начальник служби зароблятиме 31790, муляр – 30 тисяч, заступник начальника відділу – 28500, головний енергетик – 27 тисяч, інженер-конструктор – 26 тисяч, головний бухгалтер – 23750, а швачка – 22 тисячі.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 26 червня у Харківській області актуальні 3726 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".