На каком этапе восстановление многоэтажки в Холодногорском районе (фото)

На улице Большая Панасовская продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате вражеских обстрелов.

В Харьковском горсовете напомнили, что в 2022 году в доме были повреждены фасадная стена восьмого и девятого этажей, межкомнатные перегородки, оконное остекление.

«Специалисты уже демонтировали остатки разрушенных конструкций и восстановили внутренние стены в двух квартирах на девятом этаже. Сейчас продолжаются работы по восстановлению железобетонного перекрытия», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Затем в многоэтажке отремонтируют фасад и кровлю, восстановят стены балконов и установят новые окна.