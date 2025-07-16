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На каком этапе восстановление многоэтажки в Холодногорском районе (фото)

Общество 15:41   16.07.2025
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановление многоэтажки в Холодногорском районе (фото) Фото: Харьковский горсовет

На улице Большая Панасовская продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате вражеских обстрелов.

В Харьковском горсовете напомнили, что в 2022 году в доме были повреждены фасадная стена восьмого и девятого этажей, межкомнатные перегородки, оконное остекление.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Специалисты уже демонтировали остатки разрушенных конструкций и восстановили внутренние стены в двух квартирах на девятом этаже. Сейчас продолжаются работы по восстановлению железобетонного перекрытия», — рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Затем в многоэтажке отремонтируют фасад и кровлю, восстановят стены балконов и установят новые окна.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Большая Панасовская продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате вражеских обстрелов.".