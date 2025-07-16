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На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)

Суспільство 15:41   16.07.2025
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Велика Панасівська триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

У Харківській міськраді нагадали, що у 2022 році в будинку були пошкоджені фасадна стіна восьмого та дев’ятого поверхів, міжкімнатні перегородки, віконне скління тощо.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Фахівці вже демонтували залишки зруйнованих конструкцій і відновили внутрішні стіни у двох квартирах на дев’ятому поверсі. Зараз тривають роботи з відновлення залізобетонного перекриття», – розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Потім у багатоповерхівці відремонтують фасад і покрівлю, відновлять стіни балконів та встановлять нові вікна.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Велика Панасівська триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.".