На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)

На вулиці Велика Панасівська триває відновлення багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

У Харківській міськраді нагадали, що у 2022 році в будинку були пошкоджені фасадна стіна восьмого та дев’ятого поверхів, міжкімнатні перегородки, віконне скління тощо.

«Фахівці вже демонтували залишки зруйнованих конструкцій і відновили внутрішні стіни у двох квартирах на дев’ятому поверсі. Зараз тривають роботи з відновлення залізобетонного перекриття», – розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Потім у багатоповерхівці відремонтують фасад і покрівлю, відновлять стіни балконів та встановлять нові вікна.