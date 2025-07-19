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Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)

Происшествия 07:28   19.07.2025
Виктория Яковенко
Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар произошел 18 июля в 23:51 в 12-этажном доме по улице Непокоренных. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия первых подразделений ГСЧС из окон квартиры вырывалось пламя, была угроза распространения огня на соседние помещения. Площадь пожара составила около 50 кв. м», — отметили спасатели.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Они провели эвакуацию жителей и спасли 10 человек, среди которых пожилые люди.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пострадавших в результате возгорания нет. В 02:43 пожар потушили. Его причины устанавливают.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел 18 июля в 23:51 в 12-этажном доме по улице Непокоренных. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".