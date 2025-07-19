Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)

Пожар произошел 18 июля в 23:51 в 12-этажном доме по улице Непокоренных. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия первых подразделений ГСЧС из окон квартиры вырывалось пламя, была угроза распространения огня на соседние помещения. Площадь пожара составила около 50 кв. м», — отметили спасатели.

Они провели эвакуацию жителей и спасли 10 человек, среди которых пожилые люди.

Пострадавших в результате возгорания нет. В 02:43 пожар потушили. Его причины устанавливают.