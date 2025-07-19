Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар произошел 18 июля в 23:51 в 12-этажном доме по улице Непокоренных. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«На момент прибытия первых подразделений ГСЧС из окон квартиры вырывалось пламя, была угроза распространения огня на соседние помещения. Площадь пожара составила около 50 кв. м», — отметили спасатели.
Они провели эвакуацию жителей и спасли 10 человек, среди которых пожилые люди.
Пострадавших в результате возгорания нет. В 02:43 пожар потушили. Его причины устанавливают.
Читайте также: Выезжают ли из Харькова люди, сообщил Терехов (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 07:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел 18 июля в 23:51 в 12-этажном доме по улице Непокоренных. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".