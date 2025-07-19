Квартира у 12-поверхівці горіла в Харкові: ДСНСники врятували 10 людей (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа сталася 18 липня о 23:51 у 12-поверховому будинку на вулиці Нескорених. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«На момент прибуття перших підрозділів ДСНС з вікон квартири виривалося полум’я, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Площа пожежі склала близько 50 кв. м», – зазначили рятувальники.
Вони провели евакуацію мешканців та врятували 10 осіб, серед яких літні люди.
Постраждалих внаслідок загоряння немає. О 02:43 пожежу загасили. Її причини наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 07:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 18 липня о 23:51 у 12-поверховому будинку на вулиці Нескорених. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".