Квартира у 12-поверхівці горіла в Харкові: ДСНСники врятували 10 людей (фото)

Пожежа сталася 18 липня о 23:51 у 12-поверховому будинку на вулиці Нескорених. Загоряння виникло у квартирі на шостому поверсі, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«На момент прибуття перших підрозділів ДСНС з вікон квартири виривалося полум’я, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Площа пожежі склала близько 50 кв. м», – зазначили рятувальники.

Вони провели евакуацію мешканців та врятували 10 осіб, серед яких літні люди.

Постраждалих внаслідок загоряння немає. О 02:43 пожежу загасили. Її причини наразі встановлюють.