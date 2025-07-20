БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях
Фото: Галина Минаева/Telegram
Российский БпЛА атаковал Чугуев в 9:45.
Как сообщает мэр города Галина Минаева, в результате удара повреждены административное здание и более десяти частных домовладений. Обошлось без жертв.
Городская комиссия по вопросам поврежденного имущества и профильные службы уже работают на месте.
Как сообщалось, 17 БпЛА типа «Герань-2» и двумя FPV-дронами атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток. По Изюму ночью ударили четыре беспилотника, сообщили в ГВА около 2:30. Один БпЛА попал в двухэтажный жилой дом. Пострадали два человека. Еще три БпЛА ударили по нежилому зданию.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА атаковал Чугуев в 9:45.".