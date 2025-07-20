Live
  • Вс 20.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях

Происшествия 11:03   20.07.2025
Елена Нагорная
БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях Фото: Галина Минаева/Telegram

Российский БпЛА атаковал Чугуев в 9:45.

Как сообщает мэр города Галина Минаева, в результате удара повреждены административное здание и более десяти частных домовладений. Обошлось без жертв.

Городская комиссия по вопросам поврежденного имущества и профильные службы уже работают на месте.

Как сообщалось, 17 БпЛА типа «Герань-2» и двумя FPV-дронами атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток. По Изюму ночью ударили четыре беспилотника, сообщили в ГВА около 2:30. Один БпЛА попал в двухэтажный жилой дом. Пострадали два человека. Еще три БпЛА ударили по нежилому зданию.

Читайте также: Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — где на Харьковщине атаковали россияне

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — где россияне атаковали на Харьковщине
Липцы, Волчанск и не только: Генштаб — где россияне атаковали на Харьковщине
20.07.2025, 08:25
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории
20.07.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 20 июля: атаки БпЛА на Изюм и Чугуев, фронт
Новости Харькова — главное за 20 июля: атаки БпЛА на Изюм и Чугуев, фронт
20.07.2025, 11:08
Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах
Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах
20.07.2025, 08:05
БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях
БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях
20.07.2025, 11:03
Пятеро детей, которых вернули в Украину из РФ, — братья и сестры с Харьковщины
Пятеро детей, которых вернули в Украину из РФ, — братья и сестры с Харьковщины
20.07.2025, 10:25

Новости по теме:

17:49
Удар БпЛА зафиксировали в Харькове: FPV-дрон упал возле разрушенного дома
13:44
Вражеские БпЛА атаковали Богодуховскую громаду – Синегубов о последствиях
23:48
Взрывы в Харькове: атаковали предприятие, 16 БпЛА ударили по Киевскому району
19:25
Сидела у тела матери: как в Златополе спасли девочку перед повторным ударом
15:34
«Проходят Харьков и резко возвращаются». Как теперь РФ атакует «Шахедами»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «БпЛА утром ударил по Чугуеву на Харьковщине: мэр сообщила о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 11:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА атаковал Чугуев в 9:45.".