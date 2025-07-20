БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки

Російський БпЛА атакував Чугуїв о 9:45.

Як повідомляє мер міста Галина Мінаєва, внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля та понад десять приватних домоволодінь. Минулося без жертв.

Міська комісія з питань пошкодженого майна та профільні служби вже працюють на місці.

Як повідомлялося, 17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби. По Ізюму вночі вдарили чотири безпілотники, повідомили в МВА близько 2:30. Один БпЛА влучив у двоповерховий житловий будинок. Постраждали дві жінки. Ще три БпЛА вдарили по нежитловій будівлі.