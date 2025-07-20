Live
  • Нд 20.07.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки

Події 11:03   20.07.2025
Олена Нагорна
БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки Фото: Галина Мінаєва/телеграм

Російський БпЛА атакував Чугуїв о 9:45.

Як повідомляє мер міста Галина Мінаєва, внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля та понад десять приватних домоволодінь. Минулося без жертв.

Міська комісія з питань пошкодженого майна та профільні служби вже працюють на місці.

Як повідомлялося, 17 БпЛА типу «Герань-2» та двома FPV-дронами атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби. По Ізюму вночі вдарили чотири безпілотники, повідомили в МВА близько 2:30. Один БпЛА влучив у двоповерховий житловий будинок. Постраждали дві жінки. Ще три БпЛА вдарили по нежитловій будівлі.

Читайте також: Липці, Вовчанськ і не тільки: Генштаб – де на Харківщині атакували росіяни

Автор: Олена Нагорна
Популярно
БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки
БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки
20.07.2025, 11:03
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
П’ятеро дітей, яких повернули в Україну з РФ, – брати і сестри з Харківщини
П’ятеро дітей, яких повернули в Україну з РФ, – брати і сестри з Харківщини
20.07.2025, 10:25
Новини Харкова – головне за 20 липня: атаки БпЛА на Ізюм і Чугуїв, фронт
Новини Харкова – головне за 20 липня: атаки БпЛА на Ізюм і Чугуїв, фронт
20.07.2025, 11:08
На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині
На одного новонародженого припадає п’ять померлих на Харківщині
20.07.2025, 09:51
У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води
У підвалі будинку патрульні знайшли прив’язану до труб собаку без їжі та води
17.07.2025, 11:54

Новини за темою:

17:49
FPV-дрон влучив біля зруйнованого будинку в Харкові
13:44
Ворожі БпЛА атакували Богодухівську громаду – Синєгубов про наслідки
23:48
Вибухи в Харкові: атакували підприємство, 16 БпЛА вдарили по Київському району
19:25
Сиділа біля тіла мами: як у Златополі врятували дитину перед повторним ударом
15:34
«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «БпЛА вранці вдарив по Чугуєву на Харківщині: мер повідомила про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 11:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БпЛА атакував Чугуїв о 9:45.".