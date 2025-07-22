Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Утром 22 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили шесть штурмов ВС РФ около Волчанска.

На Купянском – семье боев шло в районе Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и Богуславки. Все атаки оккупантов СОУ удалось сдержать.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие: