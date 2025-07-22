Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Украина 08:20   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Утром 22 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили шесть штурмов ВС РФ около Волчанска.

На Купянском – семье боев шло в районе Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и Богуславки. Все атаки оккупантов СОУ удалось сдержать.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: Открыла ли Россия новое направление на Харьковщине – мнение Коваленко

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 22 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 22 июля: как прошла ночь
22.07.2025, 08:28
Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение
Погода в Харькове и области на 22 июля: объявлено штормовое предупреждение
21.07.2025, 20:54
Открыла ли Россия новое направление на Харьковщине – мнение Коваленко
Открыла ли Россия новое направление на Харьковщине – мнение Коваленко
22.07.2025, 07:56
Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории
22.07.2025, 06:00
Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»
Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»
21.07.2025, 21:30
Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб
Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб
22.07.2025, 08:20

Новости по теме:

07:56
Открыла ли Россия новое направление на Харьковщине – мнение Коваленко
11:55
В ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях врага на севере Харьковщины
11:05
Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец
08:15
Генштаб ВСУ: 11 штурмов россиян было на Харьковщине за сутки
16:15
Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 июля Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли на Харьковщине.".