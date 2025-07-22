Де наступав ворог і чим закінчилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
Вранці 22 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що йшли на Харківщині.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили шість штурмів ЗС РФ біля Вовчанська.
На Куп’янському – сім’ї боїв йшли у районі Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та Богуславки. Усі атаки окупантів СОУ вдалося стримати.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: Чи відкрила Росія новий напрямок на Харківщині – думка Коваленка
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де наступав ворог і чим закінчилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 22 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що йшли на Харківщині.".