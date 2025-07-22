Де наступав ворог і чим закінчилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

Вранці 22 липня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що йшли на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили шість штурмів ЗС РФ біля Вовчанська.

На Куп’янському – сім’ї боїв йшли у районі Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та Богуславки. Усі атаки окупантів СОУ вдалося стримати.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: