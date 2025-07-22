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За сутки в регионе было 22 пожара, есть погибший – данные ГСЧС

Происшествия 08:45   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в регионе было 22 пожара, есть погибший – данные ГСЧС

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, где и почему на Харьковщине начались возгорания.

Один пожар в Купянском районе начался в результате обстрелов, пишут спасатели.

«Днем враг нанес удары беспилотниками типа «Молния» по селу Подсреднее Великобурлукской громады Купянского района. Зафиксированы попадания в двухэтажное административное здание. В результате взрывов произошел пожар площадью 500 м кв. К счастью, без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели ликвидировали десять пожаров в природных экосистемах на общей площади более четырех гектаров.

По данным ГСЧС, один человек погиб в огне в результате бытового пожара.

Читайте также: Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, где и почему на Харьковщине начались возгорания.".