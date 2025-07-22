За сутки в регионе было 22 пожара, есть погибший – данные ГСЧС
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, где и почему на Харьковщине начались возгорания.
Один пожар в Купянском районе начался в результате обстрелов, пишут спасатели.
«Днем враг нанес удары беспилотниками типа «Молния» по селу Подсреднее Великобурлукской громады Купянского района. Зафиксированы попадания в двухэтажное административное здание. В результате взрывов произошел пожар площадью 500 м кв. К счастью, без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, спасатели ликвидировали десять пожаров в природных экосистемах на общей площади более четырех гектаров.
По данным ГСЧС, один человек погиб в огне в результате бытового пожара.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, где и почему на Харьковщине начались возгорания.".